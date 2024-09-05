«Это большие цифры»: как будут развиваться города Дальнего Востока

До 2030 года на Дальнем Востоке будет построено 100 миллионов квадратов жилья

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Инвестиции в развитие региона обсудили на ВЭФ-2024.

Обсуждают на ВЭФ инвестиции в развитие городов Дальнего Востока. Во время сессии «Россия Дальневосточная — комплексное развитие территорий» гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко оценил потенциал региона и рассказал о реализации программы строительства жилья на пустующих землях.

«У нас до 2030 года на этих земельных участках, которые будут вовлечены в оборот, мы должны построить 100 миллионов квадратных метров. И это большие цифры. На сегодняшний день уже введено 25 миллионов квадратных метров. Это значит, что мы вкладываем туда все свои инструменты: инфраструктурные облигации, проектное финансирование», — отметил Мутко.

40% квартир в новостройках края уже распроданы. А это значит, что люди не хотят переезжать на новое место. Ранее Владимир Путин заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет сохранена и даже расширена.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».