Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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После массовых арестов блогеров знаменитость решила самостоятельно устроить себе проверку.

После развернувшихся вокруг блогеров Лерчек и Елены Блиновской налоговых скандалов телеведущая Ксения Бородина сразу же сама пошла в налоговую. А там ей пошли навстречу, не создав конфликта. Об этом звезда рассказала в интервью юристу Екатерине Авдеевой.

«Если пожадничаешь, во-первых, цена — свобода, а во-вторых, ты можешь потерять все», — объяснила Бородина.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» уверена, что к налоговой не стоит относиться беспечно, так как можно в один миг потерять свой бизнес, где есть шансы «заработать в два раза больше». Именно с такими мыслями знаменитость пошла в соответствующий орган.

Бородина рассказала, что в налоговой пошли на различные уступки. Так, там проверили все ее выплаты по бизнесу, указав на задолженности. При этом она призналась, что мысли «убежать» у нее не было, так как она действует согласно поговорке: «где родился, там и пригодился».

Знаменитость также отметила, что после того похода она регулярно отчитывается перед налоговыми органами. Однако телеведущую беспокоит факт, что отдельные депутаты предлагают заблокировать некоторые зарубежные соцсети. По мнению Бородиной, им пока нет достойной альтернативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. Среди прочего, блогер Лерчек также рассказала о своем уровне жизни после прошедшего в 2023 году скандала.