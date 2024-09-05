Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному диалогу. Однако Киев, как и его западные «партнеры», не стремятся к этому.

Проведение специальной военной операции (СВО) на Украине стало вынужденным решением после того, Украина и Запад отвергли предложения России о диалоге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Ведь СВО это — крайнее решение, крайнее мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге. Для нас главное — достичь тех целей, которые стоят перед нами, а уже дальше — какими методами, это вторично», — пояснил Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Россия готова к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами, о чем неоднократно говорил Владимир Путин. Однако ни «ведомая Украина», ни США вместе с европейскими государствами не склонны идти на это. А, значит, спецоперация будет продолжаться до достижения всех ее целей.

Спецоперация на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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