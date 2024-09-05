Россия к этому движется: что из себя представляет платформенная экономика

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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На ВЭФ-2024 обсудили развитие малого и среднего бызнеса в РФ.

На одной из сессий Восточного экономического форума заглянули в будущее российской экономики, которая движется в сторону платформенной модели, когда малый и средний бизнес реализует свои возможности на площадках технологических гигантов, в частности маркетплейсов.

«Платформенная экономика на данный момент — апофеоз развития экономики в мире. В моем понимании, это вообще самое лучшее, что могло случиться с экономикой мировой. Потому что платформенная экономика — это прозрачность, это огромный потенциал и рост для всех участников этой экономики, и потребителей, и тех, кто является драйверами, продавцами или производителями услуг», — заявила предприниматель Татьяна Бакальчук.

Участники дискуссии пришли к выводу, что российские платформы могут в ближайшем будущем стать драйвером развития и способом привлечения партнеров из Азии на наш рынок.