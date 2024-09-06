«Если хочет услышать»: Яна Чурикова резко осудила непрошенную критику

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Телеведущая давно определила для себя рамки этики.

Телеведущая Яна Чурикова рассказала, как она относится к советам, о которых говорить не просили. По словам знаменитости, такое поведение людей она совсем не понимает. Чурикова категорически против непрошенных советов.

«Ругать я никого не буду. Вся моя критика, как правило, сообщается человеку в глаза и то, если он хочет ее услышать. Была одна артистка, которая попросила меня дать ей обратную связь. Я дала ей обратную связь. Даже если меня спросили, я все равно не поругаю. Это этика», — заявила Чурикова в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на премьере сериала «Комбинация».

Об этом телеведущая заговорила после просьбы назвать артистов, которые ответственно подходят к работе. Среди таких Чурикова выделила Полину Гагарину, AKMAL’ и Saluki.

«В общем, много кто. Есть люди, которые работают хорошо, и не надо говорить, что у нас молодежь какая-то не такая», — добавила Чурикова.

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