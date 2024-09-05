«Столото» принимает заявки на ежегодный конкурс грантов для НКО

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За время его проведения поддержку получили более 20 НКО.

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» начал принимать заявки в рамках седьмого конкурса грантов на реализацию благотворительных проектов для НКО и благотворительных фондов, сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей.

Принять участие в конкурсе грантов от «Столото» могут учреждения, фонды, общественные организации и объединения, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Заявки принимаются до 4 октября и будут рассмотрены Советом по благотворительной деятельности «Столото», а результаты конкурса будут объявлены в ноябре 2024 года.

Среди победителей распределят сумму в два миллиона рублей, все средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов.

«В рамках программы корпоративной социальной ответственности „Столото“ проводит конкурс грантов для НКО с 2021 года. За это время материальную поддержку от „Столото“ получили уже больше 20 благотворительных проектов по всей стране, которые позволили улучшить качество жизни детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс грантов от „Столото“ — это не просто финансирование проектов, это шанс воплотить в жизнь идеи, которые приносят людям пользу. „Столото“ продолжит проведение конкурса грантов и в следующем году», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Конкурс грантов проводится «Столото» два раза в год. В рамках первого в 2024 году этапа конкурса «Столото» получил 144 заявки, из которых были выбраны четыре победителя: благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» (г. Москва), благотворительный фонд «Доброе влияние» (Иркутская область), благотворительный фонд «Путевка в жизнь» (Саратовская область) и государственное бюджетное учреждение «Арзамасский дом социального обслуживания для детей „Маяк“» (г. Арзамас, Нижегородская область).

Победители получили гранты в размере 500 тысяч рублей каждый на реализацию своих благотворительных проектов.