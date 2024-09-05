Вся в папу: Никита Кологривый рассказал о своей дочери

Никита Кологривый поддерживает свою дочь Есению в любых ее творческих начинаниях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер принимает активное участие в воспитании ребенка, несмотря на расставание с женой.

Актер Никита Кологривый поддерживает свою дочь Есению в любых творческих начинаниях. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Комбинация».

Наследнице знаменитости — всего три года, однако девочка уже успела попробовать себя в разных направлениях. Больше всего ей нравится заниматься гимнастикой, музыкой и танцами. Однако, отмечает актер, пока еще рано говорить, какую профессию выберет Есенина.

«Какой путь она выберет, тот и поддержу», — заявил он.

Дочь Никиты Кологривого появилась на свет в мае 2021 года. Мамой девочки является актриса Александрина Питиримова. Не так давно пара рассталась, но Кологривый продолжает принимать активное участие в воспитании дочери Как признается артист, причиной разрыва стал его плотный рабочий график.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказали Бондарчук и Апина о создании сериала «Комбинация».