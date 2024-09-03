Президент «Опоры России» рассказал о перспективах малого и среднего предпринимательства

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Представитель отрасли заявил, что главная задача сегодня — удержать результаты, которых удалось достичь за последние годы.

Главная задача сферы малого бизнеса в России сегодня — удержать позиции и поддержать уровень развития, которого удалось достичь. Такое заявление сделал президент общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «опора России» Александр Калинин в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума.

«Мы считаем, что самое главное сохранить то, что было создано по поручению президента за эти шесть лет. Ведь шесть лет назад не было такого комплексного подхода к развитию МСП. И он был не просто создан, год за годом создавалась совершенно новая инфраструктура и совершенно новое качество взаимодействия прежде всего региональных правительств, федерального правительства, законодательной власти с малыми и средним бизнесом», — сказал глава «Опоры России».

Как отметил Калинин, сегодня в разных регионах страны успешно работают 450 центров «Мой бизнес», 82 центра поддержки экспорта (ЦПЭ), появились более 100 новых промышленных парков, технопарков, а также ряд образовательных программ, системы грантов для начинающих предпринимателей. Такого уровня инфраструктуры в области бизнеса еще не было, подчеркнул эксперт.

Александр Калинин назвал результаты реализации национального проекта впечатляющими. По его словам, цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, были досрочно выполнены на два года раньше отмеренного срока. Кроме того, добавил он, еще никогда в стране не было столько малых предприятий.

«Главное на сегодня — это не понизить статус, приоритетность развития малого бизнеса, а такие разговоры ведутся. И вот это нас действительно настораживает. То есть зачем нам столько вкладывать в малый бизнес, он и сам по себе уже развит?» — сказал Калинин.

Есть зачем, уверен президент МСП. По его данным, Москва вкладывает около 90 миллиардов рублей в развитие предпринимательства по всей стране. При этом сектор обеспечивает очень высокую бюджетную отдачу: в 2020 году это были шесть триллионов рублей, а в этом уже восемь. Огромная разница между вложением и отдачей говорит сама за себя и подтверждает значимость выбранного пути.

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