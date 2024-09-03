Нарышкин назвал историческую память основой отношений Вьетнама и России

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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Глава СВР заговорил о партнерстве двух стран в рамках обращения к гостям ВЭФ-2024.

Отношения между Россией и Вьетнамом, которые можно также назвать стратегическим партнерством, основаны на глубокой исторической памяти. Такое заявление сделал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в рамках обращения к участникам международной научно-практической российско-вьетнамской конференции РИО на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он отметил, что сотрудничество двух стран находилось на высоком уровне в 1925 году, когда в Москве открылся Коммунистический университет трудящихся Востока. В числе студентов, окончивших этот вуз, оказался будущий первый секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Чан Фу. Советский Союз десятилетиями помогал дружественному государству противостоять колониальному режиму Франции и военной агрессии США.

«Память об общем пути, пройденном нашими народами, служит сегодня прочным фундаментом российско-вьетнамских отношений, развивающихся в духе всеобъемлющего стратегического партнерства», ― сказал Нарышкин.

В 2025 году страны отпразднуют 75-летие дипломатических отношений, а текущий год проходит под знаком 30-летия подписания Договора об основах дружеских отношений между Россией и Вьетнамом, добавил глава СВР. Он также поблагодарил партнеров из Вьетнамской академии общественных наук за содействие в развитии сферы гуманитарного знания и призвал коллег воспользоваться возможностями ВЭФ для укрепления международных связей.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ранее 5-tv.ru писал об открытии «Улицы Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2024.