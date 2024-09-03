Маленький геймер: как определить зависимость от компьютерных игр у ребенка

Психиатр Исаев: при компьютерной зависимости ребенок занят играми до 90% времени

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

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Пристрастие возникает у детей с определенным типом личности, но решающая роль остается за внешними факторами.

Как понять, что ребенок не просто любит поиграть в компьютерные игры, а уже стал зависим от них? На этот вопрос в интервью журналистам aif.ru ответил врач-психиатр и нарколог, кандидат медицинских наук, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев.

Доктор подчеркнул, что подобного рода пристрастия не возникают на пустом месте, всегда есть определенные предпосылки. Одна из них — так называемый зависимый тип личности, сформированный рядом социальных факторов, домашней обстановкой, генетикой.

Нередко старт развитию проблемы дают детские психологические травмы. Это может быть одно событие или целая цепочка событий, связанная с сильным стрессом. Жертва в таком случае вынуждена искать способ сброса напряжения, и «душевной анестезией» могут стать, в том числе, игры. Со временем человек все больше и больше погружается в среду, как бы защищающую его от психотравмирующей ситуации.

«Если мы видим у ребенка склонность к излишнему увлечению компьютерными играми, гаджетами, то зачастую можно предполагать риск формирования и других форм зависимого поведения во взрослом возрасте», — предупреждает Исаев.

Если компьютер или смартфон из инструментов превращаются в объекты страсти и зависимости, и перед экраном дитя находится 70-90% всего своего времени, профилактические беседы уже не помогут. Необходима как минимум консультация психиатра, который может назначить и медикаментозное лечение. Поэтому так важно быть внимательным родителем и замечать проблемы на ранних стадиях, когда еще достаточно психотерапии.

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