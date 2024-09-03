В Московской консерватории рассказали о состоянии фаготиста Попова после ДТП

Фото, видео: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского www.mosconsv.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пожилой музыкант был экстренно госпитализирован с переломами нескольких ребер.

Всемирно известный фаготист, народный артист РСФСР Валерий Попов проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после ДТП, он в сознании, в обычной палате, реанимация не понадобилась. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала Ольга Бер — концертмейстер Московской консерватории имени Чайковского, где преподает пострадавший.

По ее словам, супруга, которая была за рулем в момент аварии, пока не имеет возможности поддержать музыканта, так как остается на месте происшествия.

«Сейчас общалась с его женой, она стоит на месте аварии, сдвинуться она не может, потому что ее не отпускают. Его забрали в больницу, это правда, видимо, я сейчас рвану туда. Удар был очень большой силы, и она (супруга Попова. — Прим. ред.) автоматически ударила впереди стоящую машину, и дым пошел из-под капота. Поэтому вполне может быть, что машина не на ходу», — объяснила представитель консерватории.

По предварительным данным, 86-летний Попов был госпитализирован с переломами нескольких ребер. Авария произошла в центре столицы, на Комсомольском проспекте, рядом со стадионом «Лужники», около 19:00. Дорогу не поделили сразу три автомобиля: Mercedes, KIA и Škoda, в которой находились музыкант с женой. Состояние артиста вызывает беспокойство, ведь он в преклонных годах и имеет проблемы со здоровьем, в частности, со зрением.

«Он слепой сейчас, не может сам передвигаться. Она (супруга) за ним ухаживает, она его возит. Его обследуют, он не в реанимации, в сознании. К нему ходили, я не одна приехала, ученики его тоже. Сейчас мы чуть-чуть подзарядили его телефон разряженный, надеюсь, он сможет связаться с женой, и по крайней мере психологически это будет большое подспорье для него. Она не может приехать, потому что она с полицией заполняет официальные бумаги по поводу ДТП», — заключила Бер.

Валерий Попов — лауреат Всесоюзного конкурса в Ленинграде (1963), Международного конкурса в Будапеште (1965), почетный профессор Центральной Пекинской консерватории, а также почетный член Международного Общества двойной трости (International Double Reed Society, 2012). Признан исполнителем 2008 года в области академической музыки по версии газеты «Музыкальное обозрение», награжден Почетным знаком Союза композиторов России «За пропаганду отечественной музыки».

Попов солировал в Государственном симфоническом оркестре СССР, позже — в Государственной академической симфонической капелле России под управлением Валерия Полянского. Преподает на кафедре духовых и ударных инструментов Московской консерватории с 1971 года, с 1992—го в статусе профессора, а с 1995-го — в качестве заведующего кафедрой духовых. С 1988 года артист также работает также в Музыкальном училище (колледже) при Московской консерватории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга телеведущего Дмитрия Диброва на отдыхе в Турции попала в ДТП.