Лучше быть с Россией: Эрдоган разворачивает Турцию к сотрудничеству с БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Анкара видит в этом альтернативу вступлению в ЕС.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС, хотя 37 лет страна стремилась в ЕС, но терпение лопнуло. Ведь отношения Анкары и Евросоюза в последнее время все больше напоминали турецкого продавца мороженого, который постоянно обманывает европейского туриста.

Хотя, на самом деле, туркам нужен крепкий экономический союз. Они любят деньги, умеют их считать и очень хотят их зарабатывать. Поэтому не моргнув глазом президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган меняет направление. Кто-то скажет — переобувается в воздухе. На самом деле — следует интересам своей страны, и здесь БРИКС — самый верный выбор. Тему продолжит корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Турция резко обостряет международную политическую партию и жертвует пешкой — Евросоюзом — ради более значимой фигуры — БРИКС. Такого гамбита от Анкары Брюссель точно не ожидал. По данным Bloomberg, Турция намерена присоединиться к объединению и уже направила соответствующую заявку.

«Расположенная на стыке Европы и Азии Турция подала заявку на вступление в Брикс несколько месяцев назад на фоне разочарования из – за отсутствия прогресса в ее попытке вступить в ЕС», — говорится в материале агентства.

В Кремле информацию подтвердили, сообщив, что знают о желании Турции.

«Турция действительно проявляет интерес к вступлению в БРИКС… Они заявляли об этом давным-давно», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эпопея с вступлением в ЕС длится с 1987 года и напоминает восточный базар. Турция десятки лет обивает пороги брюссельской бюрократии, но дальше этого порога ее не пускают.

«Вступление Турции в ЕС – это химера. Всем уже известно: этот процесс является капканом для Турции», — заявил турецкий политолог Мехмет Перинчек.

Разговоры о том, что обиженная на европейских дипломатов Анкара хочет присоединиться к БРИКС, ходили и раньше. Впрочем, верилось в них с трудом. Все же Турция — важный партнер НАТО и одна из основательниц Совета Европы. Казалось бы, в таких надежных геополитических тисках» нельзя даже думать о бегстве в «новую семью». Но президент Турции не спешит с публичными заявлениями и с присущей ему восточной рассудительностью балансирует между двумя полюсами.

«Турция, укрепляя отношения с Востоком, ищет пути продвижения глубокого сотрудничества с Западом», — заявил Эрдоган.

Это понятно: Анкаре все еще крайне важен европейский рынок, но в многополярном торговом мире БРИКСтоже масса возможностей: рынки России, Индии, Китая — чистая прибыль без грязных закулисных интриг. Отношения Турции с Западом всегда напоминали «перетягивание каната». То США попытаются устроить госпереворот, то Европа взвалит на Анкару проблему беженцев. Правда, в этом случае турки и сами неплохо заработали: за три миллиарда долларов в год согласились забрать всех нелегальных мигрантов с греческих островов. Но Эрдоган хотел не три, а 30 миллиардов, и затаил обиду. Обещанный бонус в виде членства в ЕС он тоже так и не получил.

«Руководство Турции понимает, что надеяться на Запад нельзя, так как он всегда обманывал. США всегда „кидали“ любых своих союзников как в политическом, так и военном смыслах. Поэтому Эрдоган понимает, что лучше быть в альянсе с Россией», — говорит эксперт по международным отношениям, специалист по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

Вместо вступления в ЕС Эрдоган получал массу хейта от европейских политиков, которые критиковали его методы управления. Таких сатирических шуток на Востоке не понимают. Карикатуру нидерландского политика Герта Вилдерса президент Турции вообще воспринял как личное оскорбление. Эрдоган, который все еще пытается усидеть на двух стульях, вскоре отыгрался. На встрече с европейскими политиками стула не хватило главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, и ей пришлось искать себе место.

Ирония еще и в том, что как раз перед этой встречей Турция вышла из Стамбульской конвенции о борьбе с домашним насилием над женщинами. Видимо, сам Эрдоган, уставший от бесконечных обещаний европейских политиков, решил принести «сакральную жертву» и отказаться от ЕС. Анкара сейчас остро нуждается в сильных и честных партнерах, которые держат слово и не водят за нос по 40 лет.