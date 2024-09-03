Без суда и следствия: США арестовали самолет Мадуро в Доминикане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Presidency; 5-tv.ru

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Вашингтон считает, что воздушное судно было куплено Венесуэлой в обход санкций.

Вашингтон продолжает давить на президента Венесуэлы и сегодня у него просто стащили «борт номер 1». Николас Мадуро недавно купил новый борт, он стоял на аэродроме в Доминикане. Но американцы, которые воспринимают Доминиканскую республику, как еще один свой штат, заявили, что лайнер приобретен в нарушение санкций, а поэтому они его изымают. В итоге борт просто угнали во Флориду.

Тем временем, власти Венесуэлы уже отреагировали на арест самолета и назвали действия Штатов «пиратством».

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Дональда Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за технической неисправности.