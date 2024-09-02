Пассажирский Airbus совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральные Воды

Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner

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Пассажиры уже смогли покинуть борт самолета.

Пассажирский самолет Airbus, следовавший по маршруту из Москвы в Сочи, совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель воздушной гавани не уточнил причину изменения маршрута. Детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в СМИ появилась информация, что рейс Москва-Сочи подал сигнал тревоги и запросил посадку в Минеральных водах.

Сообщается также, что все пассажиры смогли покинуть борт на земле. Информации о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вынужденно вернулся в аэропорт. Посадку удалось провести успешно. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал. Причиной стала техническая неисправность судна.