Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Глава киевского режима заявил, что на покровском и торецком направлениях «все сложно».

Атака на Курскую область не облегчила положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил президент* Украины Владимир Зеленский.

Он признал, что украинская армия находится в сложной ситуации сразу на двух направлениях.

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <…> Но пока там сложно», — цитирует Зеленского «Страна.ua».

В этот же день президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» заявил, что Россия разберется с «бандитами», которые проникли в Курскую область, имея в виду ВСУ.

«Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой — остановить наше наступление в Донбассе — они не достигли», — подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе признали катастрофу ВСУ из-за вторжения в Курскую область России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.