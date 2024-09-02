Финансовый директор РФС Замятин погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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В организации подтвердили гибель своего сотрудника и пообещали взять на себя расходы по погребению.

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается на сайте организации.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Уточняется, что Замятин занимал должность финансового директора РФС с июня 2020 года.

Экипаж воздушного судна Ми-8 перестал выходить на связь утром 31 августа. Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» выполнял рейс по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения.

По последней информации, на борту находились 22 человека — 19 туристов и три члена экипажа.

Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж Ми-8 в последний раз выходил на связь. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Следователи рассматривают две основные причины крушения вертолета Ми-8 на Камчатке: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке появился стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ми-8.