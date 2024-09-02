На «Титанике» обрушилась часть носового ограждения

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Легендарный пароход медленно, но неумолимо продолжает разрушаться под воздействием морской среды.

Затонувший в 1912 году британский пароход «Титаник» лишился части металлических поручней на носу. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что экспедиция к месту крушения судна выявила значительные изменения в его силуэте. Компания RMS Titanic Inc, имеющая эксклюзивные права на подъем предметов с «Титаника», подтвердила, что в ограждении левого борта образовался зазор около 4,6 метра.

Это свидетельствует о том, что пароход продолжает разрушаться под воздействием морской среды, отмечается в материале.

Пароход «Титаник» во время своего первого рейса в ночь на 15 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул в Атлантическом океане. Останки судна покоятся на глубине 3 750 метров.

В апреле на аукционе продали золотые часы самого богатого пассажира «Титаника» Джона Джейкоба Астора IV. Лот ушел с торгов за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов (около 135 миллионов рублей). Обладателем лота стал частный коллекционер из США.

Известно, что Астор на момент гибели был одним из самых богатых людей в мире. Его капитал составлял около 87 миллионов долларов, что сегодня равнялось бы нескольким миллиардам.

Тело миллионера нашли спустя неделю после катастрофы. При нем обнаружили и те самые золотые часы. Свою супругу Мадлен Астор во время крушения судна отправил на спасательную шлюпку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему американская компания RMS Titanic, которая занимается поиском и спасением артефактов с «Титаника», отказалась от дальнейшей деятельности на месте крушения корабля.