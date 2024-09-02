Владимир Путин прибыл в Монголию

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора.

В Монголию с официальным визитом прибыл Владимир Путин. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора.

В программе — участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе.

Визит главы государства проходит по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-монгольских отношений.

Кроме того, Путин и Хурэлсух обменяются мнениями по поводу актуальных международных и региональных проблем. Президенты также подпишут двусторонние документы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин дал интервью в преддверии визита в Монголию. Российский лидер сообщил, что стороны прорабатывают ряд перспективных проектов в экономике и промышленности. Среди них — строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация Улан-Баторской железной дороги и реконструкция ТЭЦ.