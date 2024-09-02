Уникальную музыкальную школу открыли в Перми

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Здание в форме рояльной крышки — сегодня одно из самых красивых и современных в столице Прикамья.

Сегодня поздравления с Днем знаний принимали в Пермской краевой музыкальной школе. Телеграмму коллективу и ученикам прислали из Кремля. Владимир Путин назвал проект уникальным — ведь это настоящий дворец творчества, где учатся одаренные дети со всей России. С ними пообщался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков

Под сводами концертного зала гремит музыкальный фейерверк. История уникальной школы начинается под раскаты симфонии Шостаковича. Невероятную мощь и энергию музыки зрители чувствуют буквально кожей. В первых рядах те, кто сам грезит о большой сцене. В Перми теперь есть место, где эти мечты помогут осуществить.

«Ты научишься играть на хороших инструментах, а не на тех, которые кое-как звучат. И ты приучишься играть хорошо, у тебя будет мотивация больше работать. Очень хорошие ребята, и вообще крутая школа», — отметила ученица пермской краевой специальной музыкальной школы Мария Панина.

Это не просто музыкальная школа, а настоящий дворец творчества для одаренных детей со всей России. Марк Бородин в свои 12 лет уже виртуозно владеет самым сложным инструментом в мире. Укротить гобой удается лишь самым талантливым и упорным.

«У меня может играть вот так вот, а может по-другому. Это надо все губами контролировать — подачу воздуха, скорость воздуха», — объяснил ученик пермской краевой специальной музыкальной школы Марк Бородин.

Право сыграть на самой первой линейке в истории школы доверили пусть и юным, но уже именитым музыкантам. Всеволода Якубовского называют музыкальным вундеркиндом. Лауреат нескольких конкурсов, в свои 14 лет он уже солист филармонии и выступает на одной сцене с маэстро Денисом Мацуевым. Думал поступать в Гнесинку, но теперь совмещать музыкальное и среднее образование можно и в Перми.

«Здесь будет такой же уровень высокий, и отсюда люди с таким же уровнем, как и из училища имени Гнесиных смогут поступать уже в Москву в консерваторию, в саму академию», — отметил музыкант Всеволод Якубовский.

Идея создания уникальной школы принадлежит знаменитому российскому скрипачу Павлу Милюкову. Солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки сегодня выступил перед своими подопечными. Когда-то Милюков и сам окончил пермскую музыкальную школу. Именно тогда музыкант и загорелся идеей грандиозного проекта.

«Вы видите талантливых детей. Я сегодня рассказывал, что этими детьми уже сегодня гордится не только Пермский край, а вся страна. Наконец-то у такого города, с такой современной культурой и будущим есть такой объект», — сказал Павел Милюков, художественный руководитель Пермской краевой специальной музыкальной школы.

Инициативу поддержал президент. Колоссальная стройка заняла два года. Здание в форме рояльной крышки — сегодня одно из самых красивых и современных в столице Прикамья.

Отдельная гордость педагогов — профессиональные музыкальные инструменты, их около пятисот. Самые лучшие и дорогие, например, японские и американские рояли, удалось закупить за рубежом, несмотря на санкции. Помимо музыки, здесь будут обучать и всем основным предметам.

В классе биологии детям тоже найдется над чем пораскинуть мозгами. Здесь есть все для того, чтобы учебный процесс стал по-настоящему интересным. Детализированные наглядные модели есть, к примеру, модель человеческой щитовидки, десятки препаратов различных организмов, а также микроскопы. Здесь даже опыты можно ставить, не вставая со стула.

Отдельное крыло отведено для проживания иногородних учеников. Комфортабельные спальни, гостиные и кухни, а еще огромная библиотека, три спортзала, несколько тренажерных, уличные площадки и даже собственный сквер, кстати, он тоже музыкальный. После тяжелых занятий можно будет прогуляться по дорожкам в виде нотных знаков. Отдельный вход предусмотрен для гостей: первый открытый концерт обещают дать уже в октябре.