Ушаков рассказал о новом формате работы в БРИКС

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Сейчас идет активная подготовка к октябрьскому саммиту объединения в Казани.

Страны, подавшие заявку на вступление в БРИКС, смогут вести совместную работу с государствами, входящими в объединение. В этом и заключается новый формат взаимодействия. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

«Мы сейчас работаем над одной из главных задач, которую поставили перед нашим председателем. Это выработка нового формата государства партнера БРИКС. В рамках этого партнера будут с членами БРИКС сотрудничать те страны, которые подали заявки на вступление или на ту или иную форму взаимодействия с БРИКС», — сказал он.

Запущены также и новые виды совместной работы. Так, например, состоялись первые встречи министров транспорта, глав геологических служб и первый форум БРИКС по ядерной медицине. В объединении активно развивается культурно-гуманитарный трек и взаимовыгодное сотрудничество. Ушаков назвал знаковым 2024 год, ведь Россия впервые председательствует в БРИКС, когда там сформировался широкий состав из девяти стран.

Ушаков рассказал, что оргкомитет саммита БРИКС в Казани под его председательством активно готовится к мероприятию. Состоится оно с 22 по 24 октября. Инспекционная группа оргкомитета уже проверила, как в Казани проходит подготовка, и осталась довольна. В мероприятии примут участие 36 лидеров различных стран, в том числе государств СНГ и Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Говоря об итогах первого полугодия председательства РФ в БРИКС, Ушаков подчеркнул успешное проведение порядка 140 мероприятия, а это 60% от всех запланированных на год. Они прошли в 13 городах России и за рубежом.

Стоит отметить, что в последние дни лета — с 28 по 30 августа — в Казани прошел международный фестиваль «Съезд диксилендов и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС в России». Событие подчеркнуло дипломатическую роль джаза, гостеприимство России и культуру Республики Татарстан.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР, а 1 января 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Одна из главных задач БРИКС — создание многополярного мира. Входящие в группу страны — активные участники ООН и региональных объединений, таких как СНГ, ОДКБ, АТЭС.

Сегодня на долю БРИКС приходится более трети мирового ВВП и почти половина населения планеты. Расчеты в национальных валютах увеличились до 85%. Запущена работа Нового банка развития со штаб-квартирой в Шанхае. По линии финансовой организации в прошлом году было одобрено 90 проектов на общую сумму более 32 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС. Посол Полад Бюльбюль оглы отметил, что вопрос уже обсуждался с российскими коллегами.