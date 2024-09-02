«Меня не тянет»: Лукашенко объяснил, почему не пользуется телефоном

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Президент Белоруссии также признался, что неловко себя чувствует, когда его хвалят.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко никогда не пользовался мобильным телефоном, всеми звонками заведует его Служба безопасности. Об этом он заявил в ходе мероприятия «Открытый микрофон с президентом» в Витебском государственном университете.

«Нет и никогда не было. По многим причинам. Во-первых, мне это не нужно. Для того чтобы переговорить (я очень редко по мобильному телефону разговариваю), у меня есть Служба безопасности. У нее и правительственная связь, и телефоны все. Надо — они мне доложат, я переговорю», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Причем члены его семьи дома пользуются телефонами, в том числе и для нахождения какой-либо информации. Иногда и президенту могут даже что-то интересное зачитать. Самому же Лукашенко приобретать телефон не за чем.

«Дома у меня сидят тычат в эти телефоны. „Ну что там, — говорю, — пишут эти, те“. Быстренько мне почитают и так далее. Я телефоном не пользуюсь, и меня не тянет — потому что есть кому», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко признался, что чувствует себя не очень удобно, когда его хвалят. По его словам, лучше оценить итоги работы президента после завершения срока на этом посту.

«Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные — я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил 30 августа 70-летний юбилей. Он родился и вырос в агрогородке Александрия Могилевской области. С Днем рождения Лукашенко поздравил российский коллега Владимир Путин. К слову, он звонил юбиляру по телефону. Путин также направил Лукашенко поздравительную телеграмму, а также наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

В 2018 году Владимир Путин ездил в гости в агрогородок Александрия. Сосед белорусского лидера рассказал, как президенты общались с простыми сельчанами и чем занимались во время визита в Могилевскую область.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко отпустил 30 преступников, осужденных за участие в протестах. Среди них есть люди, страдающие серьезными заболеваниями.