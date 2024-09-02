Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом по делу о взятке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранителями задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, Муминджанов ранее отвечал за вещевое обеспечение ВС РФ на должности главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны страны. Указывается, что он способствовал заключению договоров с коммерческими организациями для поставок обмундирования для ванных, в том числе для участников спецоперации, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За это генерал взял взятку в размере свыше 20 миллионов рублей.

Причем Муминджанов имеет много недвижимости в Москве и Воронеже на общую сумму 120 миллионов рублей. Сейчас сотрудники Следственного комитета проверяют законность ее приобретения. Муминджанову в дальнейшем изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверых строителей арестовали за взятки при выполнении контрактов Минобороны. Сотрудники стройкомпании выполняли работы по ремонту военной больницы.