«Попробуйте выстроить план»: должны ли родители помогать школьнику с уроками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Психолог объяснила, какую роль играют взрослые в процессе обучения ребенка.

Родителям нужно помогать ребенку с выполнением школьных домашних заданий. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала клинический психолог, педагог высшей категории Маргарита Алексеева.

«Многим родителям кажется, что тот ребенок, который пошел в школу, он автоматически становится взрослым. Но у семилетнего ребенка еще очень многие психические процессы только начинают созревать и начинают формироваться», — объяснила специалист.

Алексеева привела в пример причинно-следственные связи, которые у детей формируются до 14 лет. Не стоит требовать от первоклассника демонстрировать поведение взрослого человека.

«И то же самое касается самостоятельного выполнения домашних заданий. Но если мы все-таки стремимся к тому, чтобы ребенок сам начал хотя бы частично делать свои уроки, попробуйте выстроить план, в котором вы разобьете этот процесс на несколько пунктов», — указала Алексеева.

По мнению психолога, важно разбить большую задачу на несколько частей, постепенно передавая контроль над этим процессом самому ребенку.

«Начиная с того, что ребенок, приходя домой, разбирает свой рюкзак. Планирует, какие уроки ему нужно сделать на завтра и, например, составляет, в какой очередности он их будет выполнять. То есть разбивайте большую задачу выполнения уроков на маленькие подзадачи и постепенно передавайте ребенку все больше этих подзадач в самостоятельное выполнение», — объяснила психолог.

Эксперт подчеркнула, что выполнение школьником уроков — это особый поведенческий навык для ребенка. И именно родители и специалисты должны помочь его сформировать.

Ранее 5-tv.ru рассказал про несколько психологических уловок для того, чтобы ребенок легко влился в учебный процесс.