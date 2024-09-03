Нашествие «вампиров»: россияне жалуются на незваных ночных гостей

В Ярославской области летучие мыши залетают в квартиры и гаражи

Фото: www.globallookpress.com / Dieter Mahlke

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Пострадавшие делятся советами по защите.

Жители Ярославской области стали все чаще встречать летучих мышей, залетающих на балконы, в квартиры и гаражи. Об этом пишет издание aif.ru, со ссылкой на рассказы тех, кому не посчастливилось столкнуться с незваными крылатыми гостями.

В интернете можно найти множество историй о том, что летучие мыши залетают в дома ярославцев, прячась в различных укромных местах, например, за шторами. За прошлую неделю экзотических зверьков видели сразу в Даниловском, Ленинском и Заволжском районах города.

Как сообщают очевидцы, животные залетают прямо в открытые окна и прячутся в укромных уголках комнаты. Выгнать их из квартиры довольно проблематично, а домашние животные зачастую пугаются или проявляют агрессию по отношению к чужакам.

Жители города уже делятся друг с другом советами по защите от неожиданной напасти. Среди них, например, рекомендации купить москитную сеть или закрыть все окна в квартире на ночь.

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