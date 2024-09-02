Академия Плющенко выиграла суд у 12-летней фигуристки Арины Парсеговой

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Теперь представители спортсменки обязаны выплатить школе крупную сумму.

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» выиграла суд у мамы юной фигуристки Арины Парсеговой. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заседание, где рассматривался иск академии, проходило в Никулинской районном суде Москвы. Инстанция встала на сторону спортивной школы, которая заявляла о невыполнении фигуристкой условий договора, и постановила взыскать с представителя 12-летней Парсеговой 1,8 миллиона рублей, а также штраф в 100 тысяч.

В качестве ответчика на суде выступала мама спортсменки, которая пришла на заседание с новым адвокатом. Известно, что защита не согласна с решением суда и планирует обжаловать его в ближайшее время.

Громкий скандал разгорелся несколько месяцев назад. Академия Евгения Плющенко начала требовать почти два миллиона рублей с мамы юной фигуристки Арины Парсеговой, которая перешла к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему Академия Плющенко потребовала у фигуристки деньги после смены школы.