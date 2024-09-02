Путин провел открытый урок «Разговоры о важном»: о чем говорил президент

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Всего урок длился полтора часа. Дети просили у главы государства советы и задавали самые разные вопросы.

Урок с президентом сегодня вышел за рамки стандартных 45 минут, он продолжался полтора часа. Владимир Путин предложил провести «Разговор о важном» в формате беседы.

Дети просили у главы государства советы и задавали самые разные вопросы. Начиная с того, сколько времени президент тратит на сон, и заканчивая вероятностью скорых переговоров с Украиной.

Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас тоже услышал ответы.

Новый учебный год начался с «Разговора о важном» с президентом страны. Начиная урок, Путин поздравил школьников с новосельем.

«Школа впечатляет. Вообще она современная, соответствует всем стандартам российским. Они очень высокие, эти стандарты, улучшаются постоянно. Для Кызыла, конечно, это очень серьезное учебное заведение, так что вас с новосельем», — сказал Путин.

В обучении детей уклон сделан на патриотическое воспитание. Школа получила название «имени Героев Отечества». В своей речи президент особенно отметил боевые заслуги тувинцев в победе над гитлеровской Германией и сегодня — в зоне СВО.

«Около десяти тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции. Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом. Это — блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству», — сказал Путин.

Дети спросили Путина и о ходе СВО, а также когда наступит мир.

«Уверен, что и эта провокация провалится. После этого, мне кажется, возникнет желание действительно не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, именно в Курской области, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — сказал Путин.

Владимир Путин отметил: враждебных России стран нет. Есть враждебные элиты, и они не заинтересованы в окончании боевых действий.

«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены положения военного нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти явно к этому не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области», — сказал Путин.

Разговор был откровенным и дружеским. Дети спрашивали Путина про увлечения и рассказывали о своих. Разговаривали о личном. Например, сколько президент отдыхает.

«Соврать неудобно. Скажу тебе, как есть. Но пример нехороший, ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь часов. То, что я сегодня спал всего четыре часа, потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, и к себе, и делать выводы. Я постараюсь это сделать и тебе советую! Ладно?» — сказал Путин.

Всего урок длился полтора часа. Далее — у президента не менее важный разговор уже с главой республики Владиславом Ховалыгом. На повестке — социально-экономическое развитие всего региона.