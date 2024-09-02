Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Глава государства провел для ее учеников открытый урок.

Президент России Владимир Путин в первый учебный день, 2 сентября, в рамках визита в Туву посетил среднюю образовательную школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Видео с осмотром здания учреждения публикует 5-tv.ru.

Школа была построена в 2019 году в рамках федеральная проекта «Современная школа» с целью прекращения практики обучения в три смены. Название учреждения посвящено Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

В ходе осмотра директор школы Денис Попугалов рассказал, что основным направлением учреждения является патриотическое воспитание детей.

«На сегодняшний день у нас закомплектовано 50 комплект-классов на 1151 ребенка… Рассчитано было на 825», — сказал он Путину.

Президент, в свою очередь, положительно оценил это: «очень хорошо». Попугалов показал ему и два спортивных зала. В одном из них можно заниматься как волейболом, так и гимнастикой, в другом — баскетболом и дзюдо. После тренировки ученики смогут принимать душ, отметил директор.

Дальше Путин увидел актовый зал, а следом — кабинет труда и домоводства для девочек. Как подчеркнул Попугалов, это немаловажно.

В дальнейшем Путин провел для учеников школы № 20 открытый урок «Разговор о важном». В хоне него президент заявил, что поддержка бойцов спецоперации является основой российского общества и залогом будущих побед.

«Такой ваш настрой внутренний, это и есть самая важная помощь и поддержка, потому что это основа, такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества, а это база для всех наших побед», — сказал он.

Владимир Путин также отметил, что российские бойцы выполняют базовые задачи в зоне СВО. Об этом даже можно писать книги, подчеркнул президент. По его словам, военные РФ используют высокотехнологическое оружие.

Сегодня силой СВО является не только мотивация, героизм и готовность к самопожертвованию ради защиты Родины, но и высокотехнологичные подразделения, которые используют самые современные средства ведения вооруженной борьбы. Причем для этого требуется хорошая интеллектуальная и физическая подготовка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал следить за здоровьем детей.