Усыпана бриллиантами: Рудковская рассказала о самом роскошном подарке

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Некая женщина-миллиардер из Лондона смогла удивить знаменитость. Но чем именно?

У продюсера Яны Рудковской нет лимита на покупки. В дорогих вещах знаменитость себе не отказывает. Любят ее порадовать шикарными подарками и знакомые, например, некая женщина-миллиардер из Лондона. Она подарила Рудковской сумку за семь миллионов рублей. Об этом рассказала продюсер 5-tv.ru во время II-го турнира по спортивным бальным танцам MIDNIGHT BALL Марии Мельниковой.

«У меня есть одна сумка, которую мне подарила очень серьезная женщина. Она миллиардер, живет в Лондоне. И она вдова очень серьезного человека. <…> Она мне подарила сумку за семь миллионов. Эта сумка сделана из кожи крокодила, и она инкрустирована бриллиантами», — сообщила знаменитость.

При этом Рудковская еще не выходила в свет с этой сумкой, и пока боится это делать. Но драгоценная сумочка может и подождать, ведь у бизнесвумен есть большая коллекция самых разных женских аксессуаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Яна Рудковская отпразднует хрустальную свадьбу.