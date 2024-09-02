Праздник для детей и родителей: как проходят линейки в регионах России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В этом году впервые за парты сядут почти миллион 800 тысяч первоклассников.

Волнение и радость сегодня испытывают миллионы российских школьников и их родители: в стране проходят торжественные линейки.

В этом году День Знаний пришелся на воскресенье. Поэтому первый звонок прозвенит только сегодня.

Раньше всех начало учебного года встретили школьники на Дальнем Востоке. После торжественных линеек ученики отправляются на классный час. В этом году впервые за парты сядут почти миллион 800 тысяч первоклассников.

Большой праздник сегодня не для всех. Например, в Москве и области отказались от привычного формата линеек. Построения пройдут в закрытых помещениях, причем без родителей. В некоторых школах это решение объясняют мерами безопасности, а где-то жарой.

Еще дальше пошли власти приграничных регионов. Там не будет не только праздничных линеек, но даже уроков. Из-за сложной обстановки детей переведут на дистанционное обучение.