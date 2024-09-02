Путин дал интервью в преддверии визита в Монголию: главные заявления

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Российского лидера в Улан-Баторе ждут 3 сентября.

Сотрудничество в энергетической сфере, транспортная инфраструктура и баланс между соблюдением закона и свободой слова. Обо всем этом Владимир Путин рассказал в интервью ведущей монгольской газете в преддверии своего визита в Улан-Батор, который начнется уже завтра.

Российский лидер сообщил, что стороны прорабатывают ряд перспективных проектов в экономике и промышленности. Среди них — строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизация Улан-Баторской железной дороги и реконструкция ТЭЦ. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Памятник Георгию Жукову — почетному гражданину города — в Улан-Баторе всегда содержится в полном порядке. Именно под командованием Жукова была проведена операция советских войск на реке Халхин-Гол, завершившаяся разгромом частей Квантунской армии Японии.

Именно с важных вех общей истории начинается интервью президента России Владимира Путина монгольской газете «Оноодор».

«Свыше десяти тысяч бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни в битве за свободу и независимость Монголии. Пользуясь случаем, хотел бы отметить благородную подвижническую миссию российских и монгольских добровольцев, которые в наши дни продолжают работу по поиску и захоронению останков погибших героев», — сказал Путин.

В 1939 году Советский Союз позволил Монголии сохранить независимость. Во время Великой Отечественной войны уже Монголия оказала СССР неоценимую помощь: девять железнодорожных составов с продовольствием и обмундированием, больше 50 танков, эскадрилья истребителей, 500 тысяч монгольских лошадей — сильных и выносливых. 700 тысяч голов крупного и почти пять миллионов мелкого скота. Помощь Монголии вполне сравнима с ленд-лизом.

В XXI веке дружба между нашими странами слабее не стала. Как отметил Владимир Путин, Россия и Монголия всегда готовы помочь друг другу в сложные моменты истории.

«Сегодня Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Так, только в этом году Россия направила более восьми с половиной тысяч тонн зернового фуража для пострадавших от сильных холодов и снегопадов монгольских животноводческих хозяйств, а правительство Монголии выделило финансовые средства для преодоления последствий наводнений в Приуралье», — сказал Путин.

Рассказал монгольской газете президент и о современных экономических проектах. Грузопоток по Улан-Баторской железной дороге, построенной в конце 1940-х совместно с Советским Союзом, вырос в полтора раза. В стадии проектирования и новый газопровод в Китай. Причем, Монголии проект сулит немалую выгоду.

«Если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры», — сказал Путин.

Для монгольских партнеров Владимир Путин еще раз объяснил причины и задачи специальной военной операции: необходимости в ней не было бы, если бы Запад на протяжении многих лет не создавал на Украине проект «анти-Россия».

«На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада.

Причем западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», — сказал Путин.

Владимира Путина в Улан-Баторе ждут уже завтра, 3 сентября. Помимо торжественных мероприятий, посвященных 85-й годовщине победы над японскими милитаристами при Халхин-Голе, запланированы встречи с президентом и представителями местного парламента и подписание целого пакета двусторонних договоров.