Варварский обстрел: Белгород снова подвергся массированной атаке со стороны ВСУ

Белгород снова подвергся массированной атаке со стороны ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Повреждения получили несколько зданий, в том числе — детский сад.

Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Все утро над городом работала система ПВО. Тем не менее, от обстрела пострадали несколько зданий.

А в находящемся неподалеку поселке Дубовое в результате удара загорелись два дома и четыре автомобиля. Один мирный житель получил ранения. Последние данные с места происшествия — у корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Утренним обстрелом ВСУ повреждено здание детского сада. Правая часть полностью разрушена. Сейчас на месте работают экстренные службы. Территория оцеплена. Никого не пускают

«Сегодня должна была вторая группа открыться. В семь. Охранник целый. Все нормально», — рассказывает сотрудница детского сада Жанна Литвинова.

Рядом со зданием детского сада расположен частный сектор. Повреждены дома. Есть отверстия в крыше, на фасаде. Проезжая часть усыпана осколками от бетонных блоков.

«Всего повредило на крыше, с улицы забор сильно повредило. Крышу на гараже, из садика бойлер прилетел. Трясет вас до сих пор, я уже выпила успокоительное, а успокоиться не могу, перепугались сильно», — говорит жительница Белгорода Нина Максимено.

Еще один удар ВСУ нанесли по микрорайону Улитка в Белгородском районе. Пострадал жилой дом. Выбито остекление с первого по последний этаж. Поврежден фасад. Сейчас здесь работают коммунальные службы, помогают местные жители.

«Проснулись от сильного взрыва. В шесть утра это где-то было. Честно говоря, думали, что в дом попало», — признается житель поселка Дубовое Андрей Беляев.

Украинские боевики не прекращают обстрел Белгорода. Накануне под огнем накануне оказался микрорайон Харьковская гора. Пострадали люди.

В минувшую пятницу под удар попал целый спальный район возле торгового центра. Пять человек погибли, 46 ранено, многим оказывается помощь медицинская.

На месте этого обстрела работают восстановительные бригады. Сотрудники администрации обходят дома, оценивают ущерб.