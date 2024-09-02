Положили в коробку и убрали в шкаф: тело новорожденного малыша нашли в Бурятии

В Бурятии нашли тело новорожденной девочки в коробке в шкафу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что известно о семье младенца?

В Джидинском районе Бурятии нашли мертвой новорожденную девочку, причем тело малышки лежало в коробке, а та была убрана в шкаф. Местные правоохранители начали выяснять обстоятельства случившегося, а региональная прокуратура контролирует ход расследования, как сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Джидинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия по факту убийства малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место уже выезжал исполняющий обязанности прокурора района Олег Игумнов. Надзорное ведомство оценить деятельность органов системы профилактики для выявления обстоятельств, при которых была убита малышка.

Как рассказывает KP.RU, девочка родилась 30 июня 2024 года в многодетной семье, но в августе она пропала. Ребенок лежал в картонной коробке, которая была убрана в шкаф, стоящий в прихожей дома. Самостоятельно малышка, очевидно, туда забраться не могла.

Причем, как отмечается, мать малышки — инвалид, она признана недееспособной. На учетах в ПДН и КДН семья не состоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились подробности жестокого убийства опекуншей шестилетнего Далера Бобиева. Как рассказали в Следственном комитете, женщина долгое время издевалась над ребенком: мальчики били, связывали и заставляли стоять в углу. Тело Далера нашли летом 2023 года в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, но умер он еще в декабре 2022-го.