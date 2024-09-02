Читаем по зубам: что может узнать о человеке стоматолог во время осмотра

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Хороший врач увидит не только кариес, но и хронические недуги, нарушения, работы внутренних органов и даже онкологию.

Профессиональный стоматолог видит гораздо больше тех проблем, чем может показаться. Состояние зубов выдает человека, как говорится, с потрохами — от неврозов до тяжелых системных болезней. Как рассказал дантист Ками Хосс в материале издания Huffpost, более 100 таких недугов проявляются, в том числе, в полости рта.

На приеме врач выявит пищевые привычки: у любителей газировки, кофе и чая, например, кариес и пятна на эмали. А у диабетиков — воспаленные десны и специфическое «фруктовое дыхание». Внешний вид зубов и прикус указывает на привычки грызть ногти, сосать палец.а еще на то, левша вы или правша (об этом говорит качество чистки с той или иной стороны).

Дантисты так же легко считывают расстройства пищевого поведения — булимия, в честности, приводит к разрушению эмали на язычной стороне зубов из-за попадающей в полость рта желудочной кислоты. Из-за болезни Крона возникают язвы и отеки десен. Проблемы с желудочно-кишечным трактом нередко проявляются неприятным запахом изо рта. А онкология, например, лейкемия, — разрастанием десен и кровотечениями.

Зубы страдают и из-за беременности. У некоторых женщин также возникает доброкачественная опухоль во рту — пиогенная гранулема — или гингивит. Многие аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и болезнь Крона, дают о себе знать пятнами и язвами, а хроническая сухость и опять же запах свидетельствуют о проблемах с почками. Зубы также могут рассказать о потере костной массы и начале остеопороза.

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