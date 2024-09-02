«Мразотный голос»: Арарат Кещян о песнях коллеги по «Универу» Стаса Ярушина

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По словам исполнителя роли Антона Мартынова, одна из его композиций поборется за премию «Грэмми»!

Актер Арарат Кещян оценил музыкальное творчество своего коллеги по сериалу «Универ» Станислава Ярушина на шоу Павла Воли. Применив все свое остроумие, он пришел к выводу, что эти песни больше подходит для влюбленных девушек, чем для суровых армянских мужчин. А автор, между прочим, видит себя на этом поприще звездой! Он прикладывает массу усилий для продвижения и уже получает весомые результаты.

«Скоро я буду снимать клипы, делать музыкальные проекты со звездами шоу-бизнеса. Моя песня будет принимать участие в отборе на „Грэмми“. Это композиция на английском языке, которую я исполняю. Американские продюсеры услышали ее и решили взять», — поделился успехами Ярушин.

Воля горячо поддержал певца и отметил, что такое усердие в реализации творческой мечты непременно доведет его до «чего-то великого». А вот Кещан, наслушавшийся сладких речей, решил опустить товарищей на землю. Он как следует «прожарил» напарника. Сделал было комплимент, что Ярушин неплохо контактирует с залом, но и тут осадил — пусть контактирует, но лучше бы на публике не шутил.

«Мне не нравятся песни Стаса! Это абсолютно слюнтявые композиции, да и музыка — совсем не мое. Мразотный голос. Альбомы классные, бомба, но на живые концерты не ходите. Шутка! Он очень классно пишет», — посмеялся Кещян.

Кещян и Ярушин играли главные роли в сериале «Универ». Первый пришел в проект в 2009 году, второй — в 2011-м. В 2016 году Станислав взялся за музыкальную карьеру и выпустил первый альбом, а спустя год еще один. Он также ведет собственное шоу в интернете, в которое приглашает для импровизаций известных исполнителей, звезд отечественного шоу-бизнеса.

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