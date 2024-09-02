Под ритмы музыки: в Москве завершился фестиваль «Спасская башня»
В Москве завершился фестиваль «Спасская башня»
Фото, видео: Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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В нем приняли участие коллективы из восьми стран.
На Красной площади завершился военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». После перерыва в прошлом году оркестры вновь вышли на брусчатку в самом сердце страны под аплодисменты переполненных трибун.
За прошедшие дни фестиваль посетили свыше 72 тысяч зрителей. В этот раз организаторы посвятили «Спасскую башню» воинам, которые во все времена защищали свое Отечество.
На брусчатку Красной площади вышли порядка 30 коллективов, в том числе представители Венесуэлы, ЮАР, Египта и Китая. И практически все иностранные участники включили в программу российские композиции.