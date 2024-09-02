Фото, видео: www.globallookpress.com / PMA; 5-tv.ru

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Про щедрые поступки актера ходят легенды, а многие фильмы с его участием стали по-настоящему культовыми для нескольких поколений.

Покоритель женских сердец Киану Ривз сегодня празднует свое 60-летие, хоть в это и трудно поверить! Многие считают его одним из самых удивительных и трогательных актеров Голливуда.

Про щедрые поступки актера ходят легенды, а многие фильмы с его участием стали по-настоящему культовыми для нескольких поколений.

О карьере и ролях абсолютного интроверта Голливуда, как его называют в прессе, рассказала корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Этот жгучий брюнет начал покорять женские сердца в 1990-х. Но и сегодня поклонники не перестают удивляться, как Киану удается так молодо выглядеть. Физическая подготовка и исполнение трюков остаются на высоте.

Актерский талант позволил сниматься в самых разных жанрах — от захватывающих боевиков до трогательных мелодрам. На съемочной площадке еще юный Киану Ривз не уступал легендарным звездам Голливуда.

А еще — выпускник-недотепа, агент ФБР, бесстрашный спецназовец. Кого только он не играл! Но по-настоящему всемирная слава пришла к нему после роли Нео.

Трилогия «Матрица» стала настоящим прорывом в экшен-кино. С момента выхода этой картины прошло уже четверть века, а она все также захватывает дух непредсказуемостью сюжета. Реальность — это иллюзия, созданная машинами, а главный герой пытается спасти человечество.

«Матрица» изменила мою жизнь, и спустя столько лет она изменила жизни многих людей в позитивном ключе. Как актер, во время работы, ты надеешься, что в итоге получится хороший фильм», — делила актер.

После успеха первого фильма Киану Ривз отказался от своего гонорара — а это больше 80 миллионов долларов — в пользу каскадеров и костюмеров. Непохожий на своих коллег, он остается равнодушным к деньгам и роскоши: ездит на метро, большие деньги тратит на благотворительность. Он создал фонд для больных раком.

Свою любовь к зрителям Киану показывал не раз. Во время презентации боевика «Джон Уик 4» актера так тронула реакция фанатов, что он встал перед толпой на колени.

Ближе к народу звезду Голливуда сделала и его тяга к прогулкам в одиночестве. Фото, где задумчивый актер сидит на скамейке и ест сэндвич, породило мем «Грустный Киану».

Шарм актеру придает и его застенчивость. В 1990-е Киану стал секс-символом Голливуда, но таковым себя никогда не считал. Личная жизнь всегда была покрыта тайной. Сердце звезды покорила начинающая актриса Дженнифер Сайм. Отношения закончились: их дочь родилась мертвой. Через несколько недель пара рассталась. А еще через полтора года Дженнифер погибла в автокатастрофе.

Долгое время Ривз оставался один. В только в ноябре 2019-го прессе стало известно об его отношениях с художницей Александрой Грант.

«Если ты влюбленный, ты должен быть борцом. Если ты не борешься за свою любовь, то что же это за любовь?» — объяснял Ривз.

Теперь фанаты, наконец-то, могут не переживать за Киану: кажется, он нашел свое счастье. Хоть к 60 годам у актера мало престижных кинонаград, он выиграл главную — искреннюю любовь зрителей.