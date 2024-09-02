Владимир Путин дал интервью монгольской газете в преддверии официального визита

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Российский лидер подчеркнул приоритетность развития отношений с Монголией.

Президент РФ Владимир Путин дал интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии очередного визита в страну. Полный текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля. В нем говорится, в том числе, что Россия и Монголия сегодня успешно приумножают традиции дружбы, взаимопомощи и добрососедства.

Во вступительном слове Путин подчеркнул, что дипломатические отношения и плодотворное сотрудничество между двумя государствами продолжаются многие десятилетия «практически во всех сферах». Он также напомнил, что Москва первой признала независимость Монголии в 1921 году и долго оставалась «единственным гарантом» ее суверенитета.

«Развитие всестороннего взаимовыгодного партнерства с Монголией — нашим близким соседом и давним другом — всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении», — заявил президент.

Путин добавил — в последние годы дружественные страны работают над рядом значимых проектов в областях экономики и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию Улан-Баторской железной дороги и другие. В данный момент на согласовании находится очередной межправительственный договор.

Ранее 5-tv.ru писал о щедром подарке Владимира Путина северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну.