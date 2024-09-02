Не тем лечили: ученые нашли способ помочь детям с раком мозга

Фото: 5-tv.ru

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Сейчас исследуется возможность изменения стандартов лечения данного вида онкологии.

Тринадцатилетний ребенок с тяжелым онкологическим заболеванием — диффузной полушарной глиомой — уже более четырех лет жив вопреки прогнозам врачей. Агрессивная опухоль головного мозга, которую ему диагностировали, обычно убивает пациентов меньше, чем за два года, в большинстве случаев еще быстрее. Однако испытание одного препарата, который традиционно входит в терапию при раке груди, изменило ожидаемый ход событий. Об этом сообщается в материале Daily Mail.

Это лекарство — рибоциклиб. Его протестировали на ребенке и подтвердили способность сдерживать рост опухоли на протяжении 18 месяцев и более. Без него процесс продлился бы около четырех месяцев. В надежде на чудо юного пациента привезли на испытание противоопухолевых препаратов родители. Препарат был назначен ему случайным образом, и неожиданно организм отреагировал на лечение хорошо. На данный момент лечение продолжается.

Как отмечают исследователи, этот случай одновременно и уникальный (в связи с особенностями болезни конкретного ребенка), и дающий надежду на появление новых методов борьбы с онкологией мозга. Подчеркивается, что рибоциклиб не уничтожает опухолевые клетки, а только замедляет их рост, поэтому не может заменить стандартные протоколы — только дополнить их.

В планах специалистов, сделавших обнадеживающее открытие, новые клинические испытания на большем количестве пациентов. Лекарство уже одобрено к применению при раке груди. Это значит, что его могут начать использовать для лечения рака мозга быстрее, чем принципиально новые медикаменты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о разработках российских ученых — эксперты испытывают радиофармпрепарат на основе бора, показывающий высокую эффективность в борьбе с последними стадиями рака.