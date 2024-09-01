«От вас сложно что-то скрыть»: Алана Мамаева показала своего нового ухажера

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Новым возлюбленным бывшей супруги Мамаева оказался пластический хирург.

Пока экс-супруг Аланы Мамаевой футболист Павел Мамаев радуется пополнению в новой семье, его бывшая не страдает. Вот уже как полгода Алана встречается с пластическим хирургом Павлом Корнеевым, а сегодня в своей социальной сети она подтвердила это официально.

Instagram* / alana_mamaeva

У Мамаевой поинтересовались, почему она скрывала эти отношения.

«Да от вас сложно что-то скрыть», — ответила Алана на вопрос подписчиков.

Также пользователей сети стала волновать материальная сторона вопроса. Нынешней жене Мамаев подарил дорогой автомобиль на рождение их третьего ребенка, а дочке от Аланы выплачивает минимальные алименты. На что блогер отреагировала философски, мол алименты он платит не ей, а их дочери Алисе. Видимо, в новых отношениях денежный вопрос закрыт полностью, раз Мамаеву больше не интересуют деньги бывшего.

Хотя, возможно, они ей и не нужны, ведь на пластическом хирурге она теперь экономит. Ближайшую операцию — по пересадке жировых тканей для коррекции возрастных изменений — ей будет проводить нынешний молодой человек. Очень удобно и практично.

Да и дети Мамаевой Корнеевым отлично ладят, а после совместного отпуска отказываются прощаться друг с другом. Не жизнь, а сказка на зло бывшему мужу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про роды третьего сына Мамаева.

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