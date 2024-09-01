Адель объявила об уходе со сцены «на невероятно долгое время»

Фото: www.globallookpress.com / POP-EYE/Peng via www.imago-image

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Певица даст последние десять концертов в рамках мирового тура, после чего займется другими «творческими вещами».

Адель намерена уйти со сцены «на невероятно долгое время» по окончании ее тура в Лас-Вегасе в ноябре. Об этом певица объявила на недавнем концерте в Мюнхене, пишет People.

«Мне предстоит дать десять концертов, но после этого я не увижу вас невероятно долгое время, и вы будете дороги моему сердцу», — цитирует издание Адель.

Поклонники в сети грустят по поводу перерыва в карьере своей любимицы и одновременно предвкушают ее триумфальное возвращение с новым проектом. Как заметил один из пользователей, «Адель исчезает, а затем появляется с хитом», намекая на шестилетний перерыв между последними альбомами певицы.

В рамках проекта Weekends with Adele певица даст десять концертов в Лас-Вегасе с 25 октября по 23 ноября. Они завершат тур, начатый Адель в ноябре 2022 года.

Недавно певица в одном из интервью заявила, что не имеет планов на новую музыку и сосредоточена на других «творческих вещах», которыми, по всей видимости, планирует заняться во время большого перерыва в карьере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Адель подтвердила свою помолвку со спортивным агентом Ричардом Полом, с которым встречается с 2021 года.