Пятый раз как в первый: Дарья Жукова перестала скрывать беременность

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Слухи об интересном положении дизайнера стали распространяться еще в июле.

Дизайнер и коллекционер Дарья Жукова объявила о пятой беременности, выложив в личный блог фотографии в ярком облегающем платье и подчеркнув свой округлившейся живот. Фото сделаны на выставке художника Кена Лама в галерее Studio 105, сообщает Super.ru.

Первые предположения о беременности Дарьи появились в июле, после того как таблоид Daily Mail выложил фото девушки, которая любовалась окрестностями греческого курорта. На прогулку Жукова вышла в пышном платье. После публикации снимков пользователи сети решили, что она просто не успела прийти в формую. Ведь за полгода до этих снимков она родила дочь. Есть предположение, что девочку назвали Виктория.

В 2019 году Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Пара воспитывает трехлетнего сына и полугодовалую дочь, также у дизайнера есть два ребенка от прошлого брака с Романом Абрамовичем.

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