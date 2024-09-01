Фото: © РИА Новости

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Нападение на Курскую область стало фатальной ошибкой Киева, за которую он уже начал расплачиваться.

Авантюра с вторжением в Курскую область обернулась для Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофой на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом немецкий военный эксперт Нико Ланге заявил в интервью изданию Bild.

По словам Ланге, в то время, как украинская армия в Курской области смогла захватить всего один маленький город Суджа с населением шесть тысяч человек, российские войска только в августе взяли под контроль пять украинских населенных пунктов с общим населением свыше 53 тысяч жителей. В их числе Новогродовка, Красногоровка, Дружба, Северное и Нью-Йорк.

Более того, отметил Ланге, продолжающееся наступление российских сил в Донбассе грозит полным крахом ВСУ на восточном фронте.

«Давление России на Покровск и его эвакуация ставит под сомнение стратегию украинского руководства. Киев истощил свои лучшие подразделения на востоке своей страны, чтобы иметь возможность продвигаться на западе России. Недоукомплектованные подразделения на Донбассе не могут противостоять русским», — резюмирует Ланге.

Еще одним провалом курской авантюры ВСУ эксперт считает реакцию западных стран, которые не сделали того, на что рассчитывал Киев. Ни дополнительной помощи, ни разрешения использовать дальнобойное оружие для ударов по России Украина не получила.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, ранее написал в своем Telegram-канале, что обвал украинского фронта в Донбассе после провального вторжения в Курскую область откроет армии РФ дорогу на Днепропетровскую область.

По словам нардепа, операция в Курской области — всего лишь PR-акция, нацеленная на поднятие личного рейтинга президента* Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России уже начали отвечать на атаку Украины на Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.