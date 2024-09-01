«Жесткий разговор»: Песков о переговорах Путина и Байдена во время телемоста

Песков: Путин и Байден жестко поговорили в ходе телемоста в 2021 году

Фото: © РИА Новости

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Диалог состоялся в декабре 2021 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время телемоста 7 декабря 2021 года был жестким. В ходе этой беседы стало понятно, что Соединенные Штаты не собираются продолжать диалог.

«Это был жесткий разговор с обеих сторон. Бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Разговор длился более двух часов по защищенной видеосвязи. Тогда главы государств обсудили такие темы как конфликт на Украине, расширение НАТО на восток и ограничения на работу дипмиссий. Поимо этого, они договорились о том, что нужно расширять взаимодействие по борьбе с киберпреступностью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков высказался о предпочтительном кандидате в лидеры США. Заранее также известно и о продолжении давления на страны Евросоюза со стороны Вашингтона, подчеркнули в Кремле.