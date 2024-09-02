Спустя 20 лет затишья: Крутой прокомментировал возвращение Губина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Композитор уговорил артиста принять участие в «Новой волне».

Когда-то песни знаменитого певца Андрея Губина звучали на всех молодежных дискотеках, а сам артист был одним из самых обожаемых парней России наряду с Юрием Шатуновым и Сергеем Жуковым. Но в один момент артист перестал появляться на публике и вовсе пропал с радаров.

И вот, спустя 20 лет после затишья, фанаты знаменитого певца 90-х дождались его возвращения на сцену. Артист появился на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

Все эти годы он не имел возможности выступать на сцене из-за проблем со здоровьем. Сейчас же многие отметили хорошую форму Губина и посчитали, что он окончательно пошел на поправку.

На этом хорошие новости не закончились. Певец также похвастался успехами в личной жизни. На фестиваль он приехал в сопровождении избранницы. А в разговоре с журналистами отметил, что дама сердца покорила его своей фигурой.

После неожиданного возвращения артиста публика сразу же стала интересоваться, когда ждать новых хитов от исполнителя. Но, к сожалению, сам артист не может дать точных прогнозов по поводу своего окончательного возвращения.

Помощь Игоря Крутого

Большую роль в возвращении Андрея Губина сыграл композитор и продюсер Игорь Крутой, который организовал творческий вечер артиста в рамках музыкального фестиваля «Новая волна — 2024». Именно он уговорил исполнителя хита «Мальчик-бродяга» поучаствовать в мероприятии.

В беседе с 5-tv.ru Игорь Крутой рассказал, что пригласил артиста к себе домой на дружескую беседу, где они смогли обсудить все вопросы.

«Я позвонил ему на Telegram, мы поговорили, и я позвал его на завтрак. Мы позавтракали и решили сделать в честь его юбилея концерт на „Новой волне“», — рассказал продюсер.

Игорь Крутой добавил, что пока не планирует содействовать полному возвращению Андрея Губина на сцену.

«Для того, чтобы что-то получилось, нужно и его желание тоже. И в конце концов, нужно где-то побороть болезнь, а где-то забыть о ней», — добавил Крутой.

Кстати, когда-то продюсер уже помогал Губину наладить карьеру. Кроме того, по словам Крутого, все хиты артиста были выпущены от его продюсерского центра.

«Весь подъем Андрюши Губина — это мой звонок ему, когда я его увидел в „Утренней звезде“. Позвонил и говорю: „давай парень, встретимся, поговорим“. И все хиты шли от нашего продюсерского центра», — вспоминает продюсер.

Однако не только Игорь Крутой повлиял на судьбу легендарного артиста. Его путь был наполнен разными событиями и встречами с интересными личностями.

Восходящая звезда

Андрей Губин в молодости. Фото: Кузьминa Татьяна / ТАСС

Андрей Губин появился на свет в 1974 году в Уфе. Имя родного отца артиста неизвестно, так его воспитывал отчим Виктор Губин. Именно его певец всегда считал своим настоящим папой.

Отец был научным сотрудником и увлекался рисованием карикатур, многие из них публиковались в популярных советских изданиях. Мать Андрея, Светлана Викторовна, заботилась о доме и детях. В семье, помимо Андрея, росла его младшая сестра Анастасия.

Детство будущего певца прошло в Уфе, но вскоре семья переехала в Москву. Жизнь в столице началась с тесной съемной квартиры, и долгое время им не удавалось обзавестись собственным жильем. Частые переезды из одного района в другой стали неотъемлемой частью жизни Губиных.

Андрей вместе с отчимом создавал карикатуры и отправлял их в различные редакции, зарабатывая небольшие деньги.

Путь к сцене

Далее Губин стремительно погружался в творчество. С юных лет он освоил гитару и начал писать стихи. Уже в седьмом классе он сочинил свою знаменитую песню «Мальчик-бродяга».

Однажды, самозабвенно исполняя ее у проходной телецентра, он привлек внимание Тамары Павличенко, главного редактора программы «До 16 и старше».

Она пригласила его в студию, где состоялся его музыкальный теледебют. В то время он еще носил свою настоящую фамилию Клементьев, псевдоним Губин взял лишь в 1989 году. Позже Андрей попробовал свои силы в роли юного журналиста на той же передаче, но быстро понял, что его страсть — музыка, и решил полностью посвятить себя ей.

В 1989 году артист выпустил свой дебютный альбом «Я бомж», тиражом всего 200 экземпляров. За ним последовало еще два — «Аве Мария» и «Принц и принцесса».

Счастливый билет

В 1994 году в жизни артиста случился переломный момент. На музыкальном фестивале «Золотая осень Славутича» он познакомился с певцом Леонидом Агутиным, который предложил ему сделать профессиональную аранжировку для песни «Мальчик-бродяга». Под покровительством Агутина, Губин записал свой дебютный альбом с одноименным названием (1995).

В нем собрались песни, ставшие невероятными хитами: уже почти легендарный «Мальчик-бродяга», «Лиза», «Ночь» и другие. Губин моментально взлетел на вершину популярности. Его жизнь наполнилась толпами поклонниц, ночующих под его дверью, любовными посланиями и необходимостью пользоваться услугами охраны на гастролях, чтобы самые преданные фанатки не оторвали себе кусочек кумира на память.

В 1998 году Губин выпустил альбом «Только ты» и подарил слушателям новые хиты, такие как «Птица», «Зима-холода», «Милая моя далеко» и многие другие.

А в начале 2000-х артист порадовал поклонников тремя альбомами — «Танцы», «Всегда с тобой» и «Время романтиков». Кроме того, вышло несколько сборников исполнителя.

Череда проблем

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В 2004 году карьера Андрея Губина, по его собственным словам, пошла под уклон. Началось все с того, что Игорь Николаев, который в тот момент был продюсером проекта «Фабрика звезд», написал для своего подопечного Антона Зацепина композицию под названием «Ниже ростом только Губин» — это очень обидело артиста, но в своих расстроенных чувствах он признался не сразу.

«Воспитание не позволило в атаку сразу кидаться, сразу шашку доставать — посчитал, что это просто неправильно», — объяснял он в одном из интервью на федеральном канале.

Далее Губина настиг новый удар: у артиста резко ухудшилось самочувствие.

«Чувствовал себя очень плохо. В некоторые дни просто вповалку лежал — подняться не мог. Двигаться и что-то делать желания нет никакого. Сил нет никаких, все болит, карьера типа рушится. Жду, когда все пройдет, хожу по врачам. На поиск и хождение по врачам ушло года три», — рассказывал певец KP.RU.

Позднее артисту поставили диагноз — прозопалгия.

По словам врачей, лечивших певца, причиной его болезни могли стать изнурительные гастроли, хроническое переутомление, стресс и депрессия. В попытках восстановить здоровье Губин провел около полугода в клиниках, специализирующихся на неврологических и психиатрических заболеваниях.

Кроме того, в жизни Андрея Губина произошла трагедия — скончался его отец, которого он очень любил. Эта потеря окончательно лишила артиста сил, и его творческая карьера совсем угасла.

С тех пор он исчез с поля зрения поклонников и только в 2016 году согласился дать интервью одному из изданий. Тогда он признавался, что чувствует себя одиноким и забытым.

В 2018-м в СМИ появились сведения о том, что артист планирует вернуться на сцену. Но позже саунд-продюсер Тарас Ващишин сообщал, что Губин не планирует продолжать карьеру, так как хочет остаться в памяти поклонников в безукоризненном образе.

Он также отмечал, что главное препятствие на пути Губина — это постоянная депрессия. Ващишин был обеспокоен отказом музыканта от лечения и не исключал возможности принудительной госпитализации.

На данный момент Губин продолжает писать музыку, однако из-за состояния здоровья не может полноценно вернуться к выступлениям.

«Я пишу музыку, до сих пор пишу много. Просто сейчас здоровье мешает», — говорил артист в беседе с 5-tv.ru.

Несмотря на трудности, он остается важной фигурой в мире музыки. Его творчество до сих пор привлекает внимание поклонников, которые надеются на его возвращение и ждут новых хитов.

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