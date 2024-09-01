Девять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Украинские боевики нанесли очередной террористический удар по мирным жителям в День знаний. Среди раненых — двое детей.

Девять мирных граждан Белгородской области, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки украинских боевиков 1 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, восемь человек были ранены в Белгороде. Все они госпитализированы.

«Украинские боевики ударили по городу кассетами. Прилет был неподалеку от детской площадки», — сообщил с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

Один из ударов пришелся на парковку, где полностью сгорела машина. Также оказались повреждены фасады расположенных рядом магазинов.

«Были подрывы. Супруга смотрит в телефоне — а это наш уголок. Оделся, вышел, обнаружил раздолбанную машину», — поделился владелец сгоревшего автомобиля.

фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Еще один мирный житель пострадал при атаке на поселок Майский. Мужчине с осколочным ранением головы оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 августа нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire. Пять мирных жителей погибли, 46 человек пострадали, 37 были госпитализированы, среди них семеро детей. Одному ребенку потребовалась операция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО в ночь на 1 сентября сбили 158 беспилотников самолетного типа над 15 регионами России.