Брошенная роскошь Аршавина: как выглядит выставленный на продажу дом футболиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Особняк в петербургском районе Коломяги спортсмен когда-то делил со своей второй женой Алисой Казьминой и детьми.

Футболист Андрей Аршавин продает дом в Петербурге, в котором некогда жил со своей второй женой Алисой Казьминой и детьми. Кадры особняка появились в распоряжении 5-tv.ru.

За трехэтажный дом площадью 400 квадратных метров, расположенный в историческом районе Коломяги, футболист решил выручить 150 миллионов рублей.

Тот, кто захочет выложить круглую сумму, получит в собственность пять спален, гостиную с мраморным камином работы известного скульптора Владимира Роика, сауну, ванную с джакузи, прачечную, место для отдыха, кухню-столовую, гостиную и гардеробную.

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К особняку прилагается территория размером три сотки с ландшафтным дизайном и парковка на четыре автомобиля. Все имение относительно «свежее» — построено в 2013 году.

Как выяснил 5-tv.ru, несмотря на заманчивость предложения, Аршавин уже более года не может продать особняк. К примеру, за минувший август ни один потенциальный покупатель не пожелал даже осмотреть хоромы футболиста.

Почему спортсмен решил избавиться от шикарного дома в престижном районе Северной столицы, — неясно. По словам риелтора, у семьи Аршавина есть еще, как минимум, пять объектов недвижимости, и, возможно, дом в Коломягах просто стал лишним.

Не исключено и то, что Аршавин решил избавиться от неприятных воспоминаний о прошлых отношениях, с которыми непосредственно связан дом в Коломягах. Тем более что буквально на днях футболист стал отцом в пятый раз и начал новую жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мужчина избил 13-летнюю дочь бывшей жены Андрея Аршавина.