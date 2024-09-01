Всего 20 тысяч рублей: Самойлова сэкономила на подготовке детей к школе

Оксана Самойлова потратила на подготовку детей к школе всего 20 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Многодетная мама затарилась товарами на простых маркетплейсах.

Блогер, модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова потратила на подготовку троих детей к школе всего 20 тысяч. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

Из-за съемок и работы Самойлова до конца откладывала подготовку старших дочерей к новому учебному году. И пришлось покупать необходимые вещи в самый последний момент, но не в элитных магазинах, а на самых обычных маркетплейсах.

Своим детям Самойлова приобрела на интернет-площадках все: от канцелярии до одежды. В этот раз модели удалось хорошо сэкономить, так как в прошлом году форма для детей обошлась ей почти в 500 тысяч рублей.

Помимо этого блогер не раз говорила, что лучшим стимулом для хороших оценок являются деньги. За хорошие отметки она платит детям определенную сумму на карманные расходы. При этом штрафов за двойку в дневнике нет.

К слову, Джиган и Оксана — многодетные родители. Пара воспитывает четырех детей: трех дочек и сына. Самойлова не раз рассказывала, что это нелегкий труд. Потому она старается искать способы разнообразить будни и домашнюю жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Оксана Самойлова вновь заговорила о трудностях семейной жизни.