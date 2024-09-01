«Уже происходит»: Песков об ответе России на атаку ВСУ на Курскую область
Песков: Россия уже начала отвечать Украине на нападение на Курскую область
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Украинские боевики предприняли попытку вторжения в РФ утром 6 августа.
Вооруженные силы России уже начали отвечать армии Украины на атаки приграничных регионов, в том числе Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит», — сказал он.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвал фронта в ДНР после провала ВСУ в Курской области пропустит Россию в Днепропетровскую область. Киевский режим хотел добиться своих целей, напав на регион РФ, но сделал только хуже.