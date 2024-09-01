«Подчеркиваем»: в МИД отреагировали на строительство баз бундесвера в Литве

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Увеличение активности блока у границ РФ повышают градус напряженности, подчеркнули в ведомстве.

Увеличение военных потенциалов Североатлантического альянса вблизи границ РФ, включая строительство военных баз в Литве, носит провокационный характер. Об этом заявили в МИД России.

«Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер. <…> Это касается и планируемого размещения на литовской территории бригады бундесвера, для которой строятся военные базы», — приводит РИА Новости сообщение.

Причем в Германии характеризуют развертывание своих войск в Литве как «историческое решение». Первые военные бундесвера прибыли в апреле, а в следующем году планируется официально «активизировать» немецкую бригаду, которая должна принять на себя «первый удар» ВС РФ в случае их нападения на прибалтийскую страну.

«Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие пять-семь лет „может атаковать“ натовскую территорию. <…> Со своей стороны вновь отмечаем, что никаких подобных планов у нашей страны нет», — подчеркнули в МИД.

Наращивание военных потенциалов НАТО только повышают градус напряженности и заставляет Россию принимать соответствующие компенсационные меры, добавили в ведомстве.

В середине июля издания Bild и Der Spiegel сообщили о «секретном плане» бундесвера на случай военного конфликта с Россией. План получил название Operationsplan Deutschland и подразумевает создание «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

Предполагается, что Германия станет «узловым пунктом» НАТО в Европе, а ее автомагистраль А2 сыграет ключевую роль в переброске войск альянса на восток. Бундесвер намеревается в случае конфликта перевезти около 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч машин и тяжелой техники из Нидерландов, Бельгии и ФРГ.

План также включает в себя строительство специальных лагерей для пленных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии призвали готовиться к войне с Россией через пять лет. Идея противостояния внешней угрозе в лице Москвы должна сплотить немецких политиков, бундесвер, бизнес и общество.