Названа возможная причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Большую роль могли сыграть погодные условия.

Вертолет Ми-8 мог потерпеть крушение на Камчатке из-за ошибки пилота в условиях тумана. Об этом сообщили в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон», — отметили в сообщении.

Воздушное судно Ми-8 пропало утром 31 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» выполнял маршрут «вулкан Вачкажец—село Николаевка» Елизовского района. Однако в назначенное время вертолет не приземлился и не выходил на связь.

По последней информации, на борту пропавшего вертолета находились 22 человека — 19 членов туристической группы и три члена экипажа. Среди пассажиров — финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели нашли 17 тел на месте обломков пропавшего ранее вертолета Ми-8 в Камчатском крае. Отмечалось, что на месте работают девять специалистов ГУ МЧС России по Камчатскому краю.